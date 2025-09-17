Kini (KINI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0006635$ 0.0006635 $ 0.0006635 Harga Terendah $ 0.0000061$ 0.0000061 $ 0.0000061 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +1.78% Perubahan Harga (7D) +1.78%

Kini (KINI) harga masa nyata ialah $0.00001065. Sepanjang 24 jam yang lalu, KINI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KINI sepanjang masa ialah $ 0.0006635, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000061.

Dari segi prestasi jangka pendek, KINI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kini (KINI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.12K$ 10.12K $ 10.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.12K$ 10.12K $ 10.12K Bekalan Peredaran 950.00M 950.00M 950.00M Jumlah Bekalan 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

Had Pasaran semasa Kini ialah $ 10.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KINI ialah 950.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 950000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.12K.