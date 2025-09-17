Kinka (XNK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3,678.1 $ 3,678.1 $ 3,678.1 24J Rendah $ 3,702.38 $ 3,702.38 $ 3,702.38 24J Tinggi 24J Rendah $ 3,678.1$ 3,678.1 $ 3,678.1 24J Tinggi $ 3,702.38$ 3,702.38 $ 3,702.38 Sepanjang Masa $ 4,846.93$ 4,846.93 $ 4,846.93 Harga Terendah $ 221.86$ 221.86 $ 221.86 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) +0.10% Perubahan Harga (7D) +1.44% Perubahan Harga (7D) +1.44%

Kinka (XNK) harga masa nyata ialah $3,682.8. Sepanjang 24 jam yang lalu, XNK didagangkan antara $ 3,678.1 rendah dan $ 3,702.38 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XNK sepanjang masa ialah $ 4,846.93, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 221.86.

Dari segi prestasi jangka pendek, XNK telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +0.10% dalam 24 jam dan +1.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kinka (XNK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Bekalan Peredaran 482.00 482.00 482.00 Jumlah Bekalan 482.0 482.0 482.0

Had Pasaran semasa Kinka ialah $ 1.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XNK ialah 482.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 482.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.78M.