KINO (KINO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.35% Perubahan Harga (1D) -5.00% Perubahan Harga (7D) -24.30% Perubahan Harga (7D) -24.30%

KINO (KINO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KINO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KINO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KINO telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, -5.00% dalam 24 jam dan -24.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KINO (KINO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 193.71K$ 193.71K $ 193.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 193.71K$ 193.71K $ 193.71K Bekalan Peredaran 991.16M 991.16M 991.16M Jumlah Bekalan 991,157,415.7547939 991,157,415.7547939 991,157,415.7547939

Had Pasaran semasa KINO ialah $ 193.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KINO ialah 991.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 991157415.7547939. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 193.71K.