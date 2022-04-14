Tokenomik KINO (KINO)

Tokenomik KINO (KINO)

Lihat cerapan utama tentang KINO (KINO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
KINO (KINO) Maklumat

KINO is a community-driven character born from a glitch in the lore. He hatched from a Pudgy egg that was never meant for him — a vibrant green dino in a world of waddles. KINO represents a break from the expected, a character who bends the narrative rather than follows it. Built on Abstract, this project explores how lore, memes, and community can shape a culture coin with real identity. KINO doesn’t follow the chain. He tilts it. The story is open-ended, and every holder becomes part of what comes next. KINO is here to rewrite the narrative.

Laman Web Rasmi:
https://abstractkino.xyz/

KINO (KINO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk KINO (KINO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 176.52K
$ 176.52K$ 176.52K
Jumlah Bekalan:
$ 991.16M
$ 991.16M$ 991.16M
Bekalan Edaran:
$ 991.16M
$ 991.16M$ 991.16M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 176.52K
$ 176.52K
$ 176.52K$ 176.52K
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00017782
$ 0.00017782$ 0.00017782

Tokenomik KINO (KINO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik KINO (KINO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KINO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KINO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KINO, terokai KINO harga langsung token!

KINO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KINO? Halaman ramalan harga KINO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

