Kintsu Staked Hype Harga Hari Ini

Harga langsung Kintsu Staked Hype (SHYPE) hari ini ialah $ 41.71, dengan 4.17% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SHYPE kepada USD penukaran adalah $ 41.71 setiap SHYPE.

Kintsu Staked Hype kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 239,667, dengan bekalan edaran sebanyak 5.75K SHYPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SHYPE didagangkan antara $ 39.27 (rendah) dan $ 41.86 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 53.2, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 29.91.

Dalam prestasi jangka pendek, SHYPE dipindahkan +1.93% dalam sejam terakhir dan +0.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Kintsu Staked Hype ialah $ 239.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHYPE ialah 5.75K, dengan jumlah bekalan sebanyak 5753.363280309009. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 239.67K.