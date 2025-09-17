Kinza Babylon Staked BTC (KBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 115,763$ 115,763 $ 115,763 Harga Terendah $ 76,818$ 76,818 $ 76,818 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Kinza Babylon Staked BTC (KBTC) harga masa nyata ialah $111,852. Sepanjang 24 jam yang lalu, KBTC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KBTC sepanjang masa ialah $ 115,763, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 76,818.

Dari segi prestasi jangka pendek, KBTC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kinza Babylon Staked BTC (KBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 11.17$ 11.17 $ 11.17 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.62K$ 32.62K $ 32.62K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 0.2916401415069309 0.2916401415069309 0.2916401415069309

Had Pasaran semasa Kinza Babylon Staked BTC ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.17. Bekalan edaran KBTC ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 0.2916401415069309. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.62K.