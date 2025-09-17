KIP (KIP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00035098 24J Tinggi $ 0.00042495 Sepanjang Masa $ 0.0447057 Harga Terendah $ 0.00036101 Perubahan Harga (1J) -3.48% Perubahan Harga (1D) -11.24% Perubahan Harga (7D) -32.64%

KIP (KIP) harga masa nyata ialah $0.00035206. Sepanjang 24 jam yang lalu, KIP didagangkan antara $ 0.00035098 rendah dan $ 0.00042495 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KIP sepanjang masa ialah $ 0.0447057, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00036101.

Dari segi prestasi jangka pendek, KIP telah berubah sebanyak -3.48% sejak sejam yang lalu, -11.24% dalam 24 jam dan -32.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KIP (KIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 690.18K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.52M Bekalan Peredaran 1.96B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa KIP ialah $ 690.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KIP ialah 1.96B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.52M.