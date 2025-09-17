KIRA (KIRA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02057985 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -0.06% Perubahan Harga (7D) +7.25%

KIRA (KIRA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KIRA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KIRA sepanjang masa ialah $ 0.02057985, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KIRA telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan +7.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KIRA (KIRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 84.23K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 84.23K Bekalan Peredaran 999.78M Jumlah Bekalan 999,777,945.739372

Had Pasaran semasa KIRA ialah $ 84.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KIRA ialah 999.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999777945.739372. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 84.23K.