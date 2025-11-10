Kira AI Harga Hari Ini

Harga langsung Kira AI (KIRA) hari ini ialah $ 0.00489433, dengan 0.92% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KIRA kepada USD penukaran adalah $ 0.00489433 setiap KIRA.

Kira AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,894.33, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00M KIRA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KIRA didagangkan antara $ 0.00489433 (rendah) dan $ 0.00494989 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.257228, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00489433.

Dalam prestasi jangka pendek, KIRA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -23.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kira AI (KIRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.89K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.89K
Bekalan Peredaran 1.00M
Jumlah Bekalan 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Kira AI ialah $ 4.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KIRA ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.89K.