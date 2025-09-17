KiraKuru (KRA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03851997$ 0.03851997 $ 0.03851997 Harga Terendah $ 0.0002092$ 0.0002092 $ 0.0002092 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -1.15% Perubahan Harga (7D) -1.15%

KiraKuru (KRA) harga masa nyata ialah $0.00085646. Sepanjang 24 jam yang lalu, KRA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KRA sepanjang masa ialah $ 0.03851997, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0002092.

Dari segi prestasi jangka pendek, KRA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -1.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KiraKuru (KRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 856.45K$ 856.45K $ 856.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 856.45K$ 856.45K $ 856.45K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,993,659.055109 999,993,659.055109 999,993,659.055109

Had Pasaran semasa KiraKuru ialah $ 856.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KRA ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999993659.055109. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 856.45K.