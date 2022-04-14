Tokenomik KiraKuru (KRA)

Lihat cerapan utama tentang KiraKuru (KRA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
KiraKuru (KRA) Maklumat

Kira Kuru is an AI-driven hedge fund manager designed for everyday people, making sophisticated hedge fund strategies accessible to all. By leveraging cutting-edge AI models, ensuring transparency through blockchain technology, and utilizing DAO governance, Kira Kuru revolutionizes the investing landscape. It optimizes investment decisions with precision, effectively mitigates risks through advanced algorithms, and democratizes access to diverse financial opportunities. This innovative approach empowers individuals to participate in intelligent, data-driven wealth creation, breaking down traditional barriers and fostering an inclusive financial ecosystem for everyone.

Laman Web Rasmi:
https://kira.trading/
Kertas putih:
https://docs.kira.trading/

KiraKuru (KRA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk KiraKuru (KRA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 855.75K
Jumlah Bekalan:
$ 999.99M
Bekalan Edaran:
$ 999.99M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 855.75K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03851997
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0002092
Harga Semasa:
$ 0.00085575
Tokenomik KiraKuru (KRA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik KiraKuru (KRA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KRA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KRA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KRA, terokai KRA harga langsung token!

KRA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KRA? Halaman ramalan harga KRA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.