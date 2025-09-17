KIRI (KIRI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00112305$ 0.00112305 $ 0.00112305 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.61% Perubahan Harga (7D) +5.71% Perubahan Harga (7D) +5.71%

KIRI (KIRI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KIRI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KIRI sepanjang masa ialah $ 0.00112305, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KIRI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.61% dalam 24 jam dan +5.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KIRI (KIRI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 80.09K$ 80.09K $ 80.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 80.09K$ 80.09K $ 80.09K Bekalan Peredaran 999.49M 999.49M 999.49M Jumlah Bekalan 999,485,815.005544 999,485,815.005544 999,485,815.005544

Had Pasaran semasa KIRI ialah $ 80.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KIRI ialah 999.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999485815.005544. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 80.09K.