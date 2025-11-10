Tokenomik KITA ($KITA)
KITA ($KITA) Maklumat
Join the Alien Army! $KITA is a Solana-based memecoin that's out of this world! 🌠 With LP burned and liquidity locked, we've ensured a fair launch and a secure foundation for our community. But $KITA is more than just a meme coin - we're building real utility:
- NFTs: Exclusive digital collectibles for our loyal supporters
- Staking: Earn rewards for holding $KITA
- Wallet App: Seamlessly manage your $KITA and other Solana assets
- Meme Generator: Unleash your creativity and generate out-of-this-world memes
- Bots: Advanced tools for traders and enthusiasts
- Community-Driven Rewards: Participate in contests and win big
Our mission is clear: combine hype, culture, and utility to create the strongest Alien Army on Solana! 👽🔥 Join us and be part of something epic! 💫 Powered by the Alien Army, $KITA is revolutionizing the meme coin space with real-world value and community-driven innovation. Let's blast off together! 🚀"
Tokenomik KITA ($KITA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik KITA ($KITA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token $KITA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token $KITA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik $KITA, terokai $KITA harga langsung token!
