KitCoin Harga Hari Ini

Harga langsung KitCoin (KITTY) hari ini ialah $ 0.00002515, dengan 2.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KITTY kepada USD penukaran adalah $ 0.00002515 setiap KITTY.

KitCoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 20,101, dengan bekalan edaran sebanyak 799.11M KITTY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KITTY didagangkan antara $ 0.00002402 (rendah) dan $ 0.00002526 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00004356, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002227.

Dalam prestasi jangka pendek, KITTY dipindahkan -0.21% dalam sejam terakhir dan -11.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

KitCoin (KITTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.10K$ 20.10K $ 20.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.10K$ 20.10K $ 20.10K Bekalan Peredaran 799.11M 799.11M 799.11M Jumlah Bekalan 799,113,589.4102188 799,113,589.4102188 799,113,589.4102188

Had Pasaran semasa KitCoin ialah $ 20.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KITTY ialah 799.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 799113589.4102188. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.10K.