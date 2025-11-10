Tokenomik KitCoin (KITTY)

Lihat cerapan utama tentang KitCoin (KITTY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:42:02 (UTC+8)
KitCoin (KITTY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk KitCoin (KITTY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 21.73K
Jumlah Bekalan:
$ 799.11M
Bekalan Edaran:
$ 799.11M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 21.73K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00004356
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00002227
Harga Semasa:
$ 0
KitCoin (KITTY) Maklumat

KitCoin ($KITTY) is a community-driven meme token built on the Cronos blockchain, combining humor, culture, and real on-chain utility. What started as just another meme project its has evolved into a full ecosystem centered around CroVegas.fun — a gaming and rewards platform powered by $KITTY.

Through staking, lotteries, NFT collections, and casino-style games, KitCoin merges entertainment and earning potential, creating an engaging and sustainable Web3 experience. The project’s mission is to build a fun, transparent, and rewarding ecosystem for the Cronos community.

Laman Web Rasmi:
https://www.kitcoin.io/

Tokenomik KitCoin (KITTY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik KitCoin (KITTY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KITTY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KITTY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KITTY, terokai KITTY harga langsung token!

