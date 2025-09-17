Kite (KITE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 24J Rendah $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 24J Tinggi $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Sepanjang Masa $ 33.73$ 33.73 $ 33.73 Harga Terendah $ 0.836989$ 0.836989 $ 0.836989 Perubahan Harga (1J) -0.31% Perubahan Harga (1D) +3.94% Perubahan Harga (7D) +0.80% Perubahan Harga (7D) +0.80%

Kite (KITE) harga masa nyata ialah $1.29. Sepanjang 24 jam yang lalu, KITE didagangkan antara $ 1.23 rendah dan $ 1.32 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KITE sepanjang masa ialah $ 33.73, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.836989.

Dari segi prestasi jangka pendek, KITE telah berubah sebanyak -0.31% sejak sejam yang lalu, +3.94% dalam 24 jam dan +0.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kite (KITE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Bekalan Peredaran 844.28K 844.28K 844.28K Jumlah Bekalan 854,764.94 854,764.94 854,764.94

Had Pasaran semasa Kite ialah $ 1.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KITE ialah 844.28K, dengan jumlah bekalan sebanyak 854764.94. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.11M.