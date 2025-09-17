Lagi Mengenai KITNET

Maklumat Harga KITNET

Kertas putih KITNET

Laman Web Rasmi KITNET

Tokenomik KITNET

Ramalan Harga KITNET

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

KITNET TOKEN Logo

KITNET TOKEN Harga (KITNET)

Tidak tersenarai

1 KITNET ke USD Harga Langsung:

$0.00037614
$0.00037614$0.00037614
+2.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
KITNET TOKEN (KITNET) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:41:23 (UTC+8)

KITNET TOKEN (KITNET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00036413
$ 0.00036413$ 0.00036413
24J Rendah
$ 0.00037905
$ 0.00037905$ 0.00037905
24J Tinggi

$ 0.00036413
$ 0.00036413$ 0.00036413

$ 0.00037905
$ 0.00037905$ 0.00037905

$ 0.00093837
$ 0.00093837$ 0.00093837

$ 0.00033884
$ 0.00033884$ 0.00033884

+0.38%

+2.58%

+7.71%

+7.71%

KITNET TOKEN (KITNET) harga masa nyata ialah $0.00037614. Sepanjang 24 jam yang lalu, KITNET didagangkan antara $ 0.00036413 rendah dan $ 0.00037905 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KITNET sepanjang masa ialah $ 0.00093837, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00033884.

Dari segi prestasi jangka pendek, KITNET telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, +2.58% dalam 24 jam dan +7.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KITNET TOKEN (KITNET) Maklumat Pasaran

$ 75.95K
$ 75.95K$ 75.95K

--
----

$ 338.98K
$ 338.98K$ 338.98K

202.12M
202.12M 202.12M

902,117,279.1336346
902,117,279.1336346 902,117,279.1336346

Had Pasaran semasa KITNET TOKEN ialah $ 75.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KITNET ialah 202.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 902117279.1336346. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 338.98K.

KITNET TOKEN (KITNET) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga KITNET TOKEN kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga KITNET TOKEN kepada USD adalah $ -0.0000301809.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga KITNET TOKEN kepada USD adalah $ -0.0000475154.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga KITNET TOKEN kepada USD adalah $ -0.0001181992309896972.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.58%
30 Hari$ -0.0000301809-8.02%
60 Hari$ -0.0000475154-12.63%
90 Hari$ -0.0001181992309896972-23.91%

Apakah itu KITNET TOKEN (KITNET)

Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

KITNET TOKEN (KITNET) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

KITNET TOKEN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KITNET TOKEN (KITNET) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KITNET TOKEN (KITNET) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KITNET TOKEN.

Semak KITNET TOKEN ramalan harga sekarang!

KITNET kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik KITNET TOKEN (KITNET)

Memahami tokenomik KITNET TOKEN (KITNET) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KITNET dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KITNET TOKEN (KITNET)

Berapakah nilai KITNET TOKEN (KITNET) hari ini?
Harga langsung KITNET dalam USD ialah 0.00037614 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KITNET ke USD?
Harga semasa KITNET ke USD ialah $ 0.00037614. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran KITNET TOKEN?
Had pasaran untuk KITNET ialah $ 75.95K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KITNET?
Bekalan edaran KITNET ialah 202.12M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KITNET?
KITNET mencapai harga ATH sebanyak 0.00093837 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KITNET?
KITNET melihat harga ATL sebanyak 0.00033884 USD.
Berapakah jumlah dagangan KITNET?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KITNETialah -- USD.
Adakah KITNET akan naik lebih tinggi tahun ini?
KITNET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KITNETramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:41:23 (UTC+8)

KITNET TOKEN (KITNET) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.