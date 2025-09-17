KITNET TOKEN (KITNET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00036413 $ 0.00036413 $ 0.00036413 24J Rendah $ 0.00037905 $ 0.00037905 $ 0.00037905 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00036413$ 0.00036413 $ 0.00036413 24J Tinggi $ 0.00037905$ 0.00037905 $ 0.00037905 Sepanjang Masa $ 0.00093837$ 0.00093837 $ 0.00093837 Harga Terendah $ 0.00033884$ 0.00033884 $ 0.00033884 Perubahan Harga (1J) +0.38% Perubahan Harga (1D) +2.58% Perubahan Harga (7D) +7.71% Perubahan Harga (7D) +7.71%

KITNET TOKEN (KITNET) harga masa nyata ialah $0.00037614. Sepanjang 24 jam yang lalu, KITNET didagangkan antara $ 0.00036413 rendah dan $ 0.00037905 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KITNET sepanjang masa ialah $ 0.00093837, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00033884.

Dari segi prestasi jangka pendek, KITNET telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, +2.58% dalam 24 jam dan +7.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KITNET TOKEN (KITNET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 75.95K$ 75.95K $ 75.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 338.98K$ 338.98K $ 338.98K Bekalan Peredaran 202.12M 202.12M 202.12M Jumlah Bekalan 902,117,279.1336346 902,117,279.1336346 902,117,279.1336346

Had Pasaran semasa KITNET TOKEN ialah $ 75.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KITNET ialah 202.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 902117279.1336346. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 338.98K.