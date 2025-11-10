KITO Harga Hari Ini

Harga langsung KITO (KITO) hari ini ialah $ 0.00015265, dengan 5.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KITO kepada USD penukaran adalah $ 0.00015265 setiap KITO.

KITO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 148,870, dengan bekalan edaran sebanyak 975.26M KITO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KITO didagangkan antara $ 0.00012892 (rendah) dan $ 0.00016711 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00032925, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000344.

Dalam prestasi jangka pendek, KITO dipindahkan +17.99% dalam sejam terakhir dan -45.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

KITO (KITO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 148.87K$ 148.87K $ 148.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 148.87K$ 148.87K $ 148.87K Bekalan Peredaran 975.26M 975.26M 975.26M Jumlah Bekalan 975,263,103.97 975,263,103.97 975,263,103.97

Had Pasaran semasa KITO ialah $ 148.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KITO ialah 975.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 975263103.97. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 148.87K.