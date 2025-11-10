Kitsu Harga Hari Ini

Harga langsung Kitsu (KITSU) hari ini ialah $ 0.00023525, dengan 1.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KITSU kepada USD penukaran adalah $ 0.00023525 setiap KITSU.

Kitsu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 235,247, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B KITSU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KITSU didagangkan antara $ 0.00023055 (rendah) dan $ 0.00023525 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00129187, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017567.

Dalam prestasi jangka pendek, KITSU dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -9.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kitsu (KITSU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 235.25K$ 235.25K $ 235.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 235.25K$ 235.25K $ 235.25K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Kitsu ialah $ 235.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KITSU ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 235.25K.