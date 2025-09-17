Kitsune ($KIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00022995 $ 0.00022995 $ 0.00022995 24J Rendah $ 0.00024257 $ 0.00024257 $ 0.00024257 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00022995$ 0.00022995 $ 0.00022995 24J Tinggi $ 0.00024257$ 0.00024257 $ 0.00024257 Sepanjang Masa $ 0.01480124$ 0.01480124 $ 0.01480124 Harga Terendah $ 0.00017704$ 0.00017704 $ 0.00017704 Perubahan Harga (1J) -1.45% Perubahan Harga (1D) -0.62% Perubahan Harga (7D) +9.52% Perubahan Harga (7D) +9.52%

Kitsune ($KIT) harga masa nyata ialah $0.00023115. Sepanjang 24 jam yang lalu, $KIT didagangkan antara $ 0.00022995 rendah dan $ 0.00024257 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $KIT sepanjang masa ialah $ 0.01480124, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017704.

Dari segi prestasi jangka pendek, $KIT telah berubah sebanyak -1.45% sejak sejam yang lalu, -0.62% dalam 24 jam dan +9.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kitsune ($KIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 231.13K$ 231.13K $ 231.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 231.13K$ 231.13K $ 231.13K Bekalan Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Jumlah Bekalan 999,938,992.474603 999,938,992.474603 999,938,992.474603

Had Pasaran semasa Kitsune ialah $ 231.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $KIT ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999938992.474603. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 231.13K.