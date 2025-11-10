Tokenomik KITTEE (KTE)
KITTEE (KTE) Maklumat
Overview of KITTEE (KTE)
KITTEE (ticker: KTE) is a community-driven meme coin built on the Solana blockchain, launched through the pump.fun platform—a popular decentralized exchange for creating and trading meme tokens. As a Solana-based project, it leverages the network's high-speed, low-cost transactions to facilitate quick and accessible trading.
The token embodies the playful spirit of internet culture, centering around a cat-themed mascot. KITTEE positions itself purely as a meme, emphasizing fun, community engagement, and cultural expression rather than any form of financial investment or security. The project explicitly disclaims any intent to function as an investment contract, highlighting its roots in decentralized, peer-to-peer digital creativity.
Origins and Background
KITTEE originated as an online meme, evolving into a tokenized asset on Solana. Its creation draws from the broader meme coin ecosystem, where humorous, viral concepts are transformed into blockchain-based tokens to foster community interaction. The project's logo and artwork were custom-designed to represent KITTEE as a fun, approachable character—a stylized cat that has become synonymous with the token. This mascot draws from popular internet cat memes, tapping into the cultural phenomenon of feline-themed content that has dominated social media for years. Unlike utility-focused cryptocurrencies, KITTEE's foundation is in entertainment and shared enthusiasm, popularized through online communities and social platforms like X (formerly Twitter).
The token was launched on pump.fun, a platform known for enabling anyone to create meme coins with a bonding curve mechanism. This setup allows the token's price to increase as more people buy in, creating a gamified launch experience. As of recent activity the project has seen moments of hype, including announcements of all-time highs and calls to action for community members to join before potential further growth.
Themes and Cultural References
At its core, KITTEE revolves around themes of fun, friendliness, and lighthearted internet culture. The cat mascot, simply named "KITTEE," symbolizes playfulness and approachability, evoking familiar cultural icons like viral cat videos, memes such as Grumpy Cat or Nyan Cat, and the broader "cat economy" in crypto. The token's branding uses "KTE" or "KITTEE" as symbols of support for these ideals, blending whimsy with decentralized principles.
Culturally, KITTEE ties into the meme economy, where digital assets represent shared jokes, identities, and communities rather than traditional value stores. It's not tied to any specific real-world events or narratives but draws from the evergreen appeal of cats in online humor. The project's artwork, including the transparent logo, features a cute, cartoonish cat design that encourages meme creation, sharing, and remixing by the community.
Tokenomik KITTEE (KTE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik KITTEE (KTE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KTE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KTE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik KTE, terokai KTE harga langsung token!
KTE Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju KTE? Halaman ramalan harga KTE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
