Kitten Wif Hat (KWIF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00474081$ 0.00474081 $ 0.00474081 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.97% Perubahan Harga (1D) +5.94% Perubahan Harga (7D) +3.27% Perubahan Harga (7D) +3.27%

Kitten Wif Hat (KWIF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KWIF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KWIF sepanjang masa ialah $ 0.00474081, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KWIF telah berubah sebanyak +0.97% sejak sejam yang lalu, +5.94% dalam 24 jam dan +3.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kitten Wif Hat (KWIF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 166.56K$ 166.56K $ 166.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 166.56K$ 166.56K $ 166.56K Bekalan Peredaran 996.24M 996.24M 996.24M Jumlah Bekalan 996,244,772.284303 996,244,772.284303 996,244,772.284303

Had Pasaran semasa Kitten Wif Hat ialah $ 166.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KWIF ialah 996.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996244772.284303. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 166.56K.