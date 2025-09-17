KittenFinance (KIF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 304.93$ 304.93 $ 304.93 Harga Terendah $ 2.3$ 2.3 $ 2.3 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

KittenFinance (KIF) harga masa nyata ialah $18.05. Sepanjang 24 jam yang lalu, KIF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KIF sepanjang masa ialah $ 304.93, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.3.

Dari segi prestasi jangka pendek, KIF telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KittenFinance (KIF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 683.07K$ 683.07K $ 683.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 740.09K$ 740.09K $ 740.09K Bekalan Peredaran 37.84K 37.84K 37.84K Jumlah Bekalan 40,999.99665468931 40,999.99665468931 40,999.99665468931

Had Pasaran semasa KittenFinance ialah $ 683.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KIF ialah 37.84K, dengan jumlah bekalan sebanyak 40999.99665468931. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 740.09K.