Kittenswap Harga Hari Ini

Harga langsung Kittenswap (KITTEN) hari ini ialah $ 0.00341842, dengan 0.73% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KITTEN kepada USD penukaran adalah $ 0.00341842 setiap KITTEN.

Kittenswap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,085,192, dengan bekalan edaran sebanyak 318.13M KITTEN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KITTEN didagangkan antara $ 0.0033203 (rendah) dan $ 0.00364749 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03928409, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00194408.

Dalam prestasi jangka pendek, KITTEN dipindahkan -1.45% dalam sejam terakhir dan -10.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kittenswap (KITTEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M Bekalan Peredaran 318.13M 318.13M 318.13M Jumlah Bekalan 1,284,732,836.627904 1,284,732,836.627904 1,284,732,836.627904

Had Pasaran semasa Kittenswap ialah $ 1.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KITTEN ialah 318.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1284732836.627904. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.38M.