Kitty Coin Solana Harga Hari Ini

Harga langsung Kitty Coin Solana (KITTY) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KITTY kepada USD penukaran adalah -- setiap KITTY.

Kitty Coin Solana kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,545.3, dengan bekalan edaran sebanyak 419.93M KITTY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KITTY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0080012, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KITTY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -2.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kitty Coin Solana (KITTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.56K$ 13.56K $ 13.56K Bekalan Peredaran 419.93M 419.93M 419.93M Jumlah Bekalan 540,000,000.0 540,000,000.0 540,000,000.0

