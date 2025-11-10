Kitty Kult Harga Hari Ini

Harga langsung Kitty Kult (KULT) hari ini ialah --, dengan 0.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KULT kepada USD penukaran adalah -- setiap KULT.

Kitty Kult kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 175,250, dengan bekalan edaran sebanyak 471.44B KULT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KULT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KULT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kitty Kult (KULT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 175.25K$ 175.25K $ 175.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 371.15K$ 371.15K $ 371.15K Bekalan Peredaran 471.44B 471.44B 471.44B Jumlah Bekalan 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

Had Pasaran semasa Kitty Kult ialah $ 175.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KULT ialah 471.44B, dengan jumlah bekalan sebanyak 998429871400.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 371.15K.