Ж - also known as the Kitty Kult - is a decentralized, community-driven, and community-owned art project. It focuses on meme, cat, and crypto cultures. It uses AI support. The project is powered by the $KULT token, and is governed by $KULT holders.
Ж is building Mewtopia, a fictional universe inspired by cats, memes and crypto. Kult plays a central role as the chaotic good leader of the Kitty Kult.
Mewtopia uses community applications, including Kultify and Kultify AI. Kultify is an X monitoring tool. It tracks and rewards community engagement, such as posting or reposting about the project. Kultify AI is a generative AI Telegram app (that could also work on web and Discord), that generates image content featuring the Kult character in the Mewtopia world.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KULT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KULT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
