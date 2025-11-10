Kiwi Harga Hari Ini

Harga langsung Kiwi (KIWI) hari ini ialah $ 0.00129165, dengan 13.59% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KIWI kepada USD penukaran adalah $ 0.00129165 setiap KIWI.

Kiwi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,291,646, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B KIWI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KIWI didagangkan antara $ 0.00113714 (rendah) dan $ 0.00129928 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0165919, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KIWI dipindahkan +0.44% dalam sejam terakhir dan +2,032.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kiwi (KIWI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

