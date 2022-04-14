Tokenomik Kizuna (KIZUNA)
Kizuna (KIZUNA) Maklumat
At the heart of the crypto revolution lies the essence of Kizuna. Embracing deep-rooted connections, mutual respect, and unwavering trust, the Kizuna spirit fosters a collaborative and supportive community where every member thrives. Together, we’re more than just a network of transactions; we’re a tapestry of relationships, building a brighter future on the foundations of the past. As a holder of the Kizuna token, you are part of something extraordinary - a decentralized and autonomous perpetual community built upon the principles of unity, self-actualization, and collective self-accountability. At its heart lies the idea of Kizuna, the powerful bond that connects us all, just like the thread that weaves together the feathers of the crane. Our vision is simple yet profound: to bring together individuals from diverse backgrounds and unite them under a common goal – the pursuit of shared prosperity and success. We reject hierarchies and centralized control, instead choosing to empower each member to become a vital part of our growing community.
To achieve this, we must remain steadfast in our commitment to decentralization and autonomy. Each holder has a crucial role to play in shaping the future of Kizuna. Whether it's contributing your skills, sharing knowledge, or simply lending your voice to discussions, every action counts towards strengthening our bond and propelling us forward.
As we embark on this journey, let us remember the wisdom of our predecessors, especially Ryoshi, who demonstrated how community building can thrive without a single leader or central authority. By upholding values such as mutual support, personal responsibility, and continuous improvement, we ensure that Kizuna remains sustainable and resilient. Kizuna forever!
Kizuna (KIZUNA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kizuna (KIZUNA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Kizuna (KIZUNA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Kizuna (KIZUNA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KIZUNA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KIZUNA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.