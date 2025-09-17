Klayr (KLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00347044 $ 0.00347044 $ 0.00347044 24J Rendah $ 0.00348466 $ 0.00348466 $ 0.00348466 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00347044$ 0.00347044 $ 0.00347044 24J Tinggi $ 0.00348466$ 0.00348466 $ 0.00348466 Sepanjang Masa $ 0.121724$ 0.121724 $ 0.121724 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.38% Perubahan Harga (7D) +189.74% Perubahan Harga (7D) +189.74%

Klayr (KLY) harga masa nyata ialah $0.00347091. Sepanjang 24 jam yang lalu, KLY didagangkan antara $ 0.00347044 rendah dan $ 0.00348466 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KLY sepanjang masa ialah $ 0.121724, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KLY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.38% dalam 24 jam dan +189.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Klayr (KLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 662.39K$ 662.39K $ 662.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 671.86K$ 671.86K $ 671.86K Bekalan Peredaran 190.84M 190.84M 190.84M Jumlah Bekalan 193,569,658.2359991 193,569,658.2359991 193,569,658.2359991

Had Pasaran semasa Klayr ialah $ 662.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KLY ialah 190.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 193569658.2359991. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 671.86K.