Klaytn Dai (KDAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.086437 24J Tinggi $ 0.089283 Sepanjang Masa $ 1.92 Harga Terendah $ 0.078561 Perubahan Harga (1J) -0.68% Perubahan Harga (1D) +1.65% Perubahan Harga (7D) -1.58%

Klaytn Dai (KDAI) harga masa nyata ialah $0.088084. Sepanjang 24 jam yang lalu, KDAI didagangkan antara $ 0.086437 rendah dan $ 0.089283 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KDAI sepanjang masa ialah $ 1.92, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.078561.

Dari segi prestasi jangka pendek, KDAI telah berubah sebanyak -0.68% sejak sejam yang lalu, +1.65% dalam 24 jam dan -1.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Klaytn Dai (KDAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 912.71K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 912.71K Bekalan Peredaran 10.36M Jumlah Bekalan 10,356,313.91829859

Had Pasaran semasa Klaytn Dai ialah $ 912.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KDAI ialah 10.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10356313.91829859. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 912.71K.