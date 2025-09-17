Lagi Mengenai KDAI

Klaytn Dai Logo

Klaytn Dai Harga (KDAI)

Tidak tersenarai

1 KDAI ke USD Harga Langsung:

$0.088079
$0.088079$0.088079
+1.60%1D
USD
Klaytn Dai (KDAI) Carta Harga Langsung
Klaytn Dai (KDAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.086437
$ 0.086437$ 0.086437
24J Rendah
$ 0.089283
$ 0.089283$ 0.089283
24J Tinggi

$ 0.086437
$ 0.086437$ 0.086437

$ 0.089283
$ 0.089283$ 0.089283

$ 1.92
$ 1.92$ 1.92

$ 0.078561
$ 0.078561$ 0.078561

-0.68%

+1.65%

-1.58%

-1.58%

Klaytn Dai (KDAI) harga masa nyata ialah $0.088084. Sepanjang 24 jam yang lalu, KDAI didagangkan antara $ 0.086437 rendah dan $ 0.089283 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KDAI sepanjang masa ialah $ 1.92, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.078561.

Dari segi prestasi jangka pendek, KDAI telah berubah sebanyak -0.68% sejak sejam yang lalu, +1.65% dalam 24 jam dan -1.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Klaytn Dai (KDAI) Maklumat Pasaran

$ 912.71K
$ 912.71K$ 912.71K

--
----

$ 912.71K
$ 912.71K$ 912.71K

10.36M
10.36M 10.36M

10,356,313.91829859
10,356,313.91829859 10,356,313.91829859

Had Pasaran semasa Klaytn Dai ialah $ 912.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KDAI ialah 10.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10356313.91829859. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 912.71K.

Klaytn Dai (KDAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Klaytn Dai kepada USD adalah $ +0.00142713.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Klaytn Dai kepada USD adalah $ -0.0019511134.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Klaytn Dai kepada USD adalah $ -0.0164224866.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Klaytn Dai kepada USD adalah $ -0.02230702499304437.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00142713+1.65%
30 Hari$ -0.0019511134-2.21%
60 Hari$ -0.0164224866-18.64%
90 Hari$ -0.02230702499304437-20.20%

Apakah itu Klaytn Dai (KDAI)

Klaytn Dai (KDAI) Sumber

Laman Web Rasmi

Klaytn Dai Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Klaytn Dai (KDAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Klaytn Dai (KDAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Klaytn Dai.

Semak Klaytn Dai ramalan harga sekarang!

KDAI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Klaytn Dai (KDAI)

Memahami tokenomik Klaytn Dai (KDAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KDAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Klaytn Dai (KDAI)

Berapakah nilai Klaytn Dai (KDAI) hari ini?
Harga langsung KDAI dalam USD ialah 0.088084 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KDAI ke USD?
Harga semasa KDAI ke USD ialah $ 0.088084. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Klaytn Dai?
Had pasaran untuk KDAI ialah $ 912.71K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KDAI?
Bekalan edaran KDAI ialah 10.36M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KDAI?
KDAI mencapai harga ATH sebanyak 1.92 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KDAI?
KDAI melihat harga ATL sebanyak 0.078561 USD.
Berapakah jumlah dagangan KDAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KDAIialah -- USD.
Adakah KDAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
KDAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KDAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.