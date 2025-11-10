Kled AI Harga Hari Ini

Harga langsung Kled AI (KLED) hari ini ialah $ 0.03324133, dengan 14.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KLED kepada USD penukaran adalah $ 0.03324133 setiap KLED.

Kled AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 33,242,706, dengan bekalan edaran sebanyak 999.81M KLED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KLED didagangkan antara $ 0.02764198 (rendah) dan $ 0.03830186 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.055581, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00180339.

Dalam prestasi jangka pendek, KLED dipindahkan +1.29% dalam sejam terakhir dan -5.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kled AI (KLED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.24M$ 33.24M $ 33.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.24M$ 33.24M $ 33.24M Bekalan Peredaran 999.81M 999.81M 999.81M Jumlah Bekalan 999,811,337.0294923 999,811,337.0294923 999,811,337.0294923

Had Pasaran semasa Kled AI ialah $ 33.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KLED ialah 999.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999811337.0294923. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.24M.