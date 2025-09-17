Kleros (PNK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.02921762 24J Tinggi $ 0.02965634 Sepanjang Masa $ 0.380218 Harga Terendah $ 0.00195902 Perubahan Harga (1J) +0.18% Perubahan Harga (1D) -0.11% Perubahan Harga (7D) +0.51%

Kleros (PNK) harga masa nyata ialah $0.02953858. Sepanjang 24 jam yang lalu, PNK didagangkan antara $ 0.02921762 rendah dan $ 0.02965634 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PNK sepanjang masa ialah $ 0.380218, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00195902.

Dari segi prestasi jangka pendek, PNK telah berubah sebanyak +0.18% sejak sejam yang lalu, -0.11% dalam 24 jam dan +0.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kleros (PNK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.39M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.79M Bekalan Peredaran 724.19M Jumlah Bekalan 805,294,704.0

Had Pasaran semasa Kleros ialah $ 21.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PNK ialah 724.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 805294704.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.79M.