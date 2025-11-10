Klima Protocol K2 Harga Hari Ini

Harga langsung Klima Protocol K2 (K2) hari ini ialah $ 0.08659, dengan 1.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa K2 kepada USD penukaran adalah $ 0.08659 setiap K2.

Klima Protocol K2 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 606,133, dengan bekalan edaran sebanyak 7.00M K2. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, K2 didagangkan antara $ 0.084814 (rendah) dan $ 0.086628 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.103337, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.08383.

Dalam prestasi jangka pendek, K2 dipindahkan -0.04% dalam sejam terakhir dan -12.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Klima Protocol K2 (K2) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 606.13K$ 606.13K $ 606.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.66M$ 8.66M $ 8.66M Bekalan Peredaran 7.00M 7.00M 7.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Klima Protocol K2 ialah $ 606.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran K2 ialah 7.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.66M.