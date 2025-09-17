Knit Finance (KFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00291459 $ 0.00291459 $ 0.00291459 24J Rendah $ 0.00316442 $ 0.00316442 $ 0.00316442 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00291459$ 0.00291459 $ 0.00291459 24J Tinggi $ 0.00316442$ 0.00316442 $ 0.00316442 Sepanjang Masa $ 3.33$ 3.33 $ 3.33 Harga Terendah $ 0.0018445$ 0.0018445 $ 0.0018445 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) -3.65% Perubahan Harga (7D) +4.14% Perubahan Harga (7D) +4.14%

Knit Finance (KFT) harga masa nyata ialah $0.00304483. Sepanjang 24 jam yang lalu, KFT didagangkan antara $ 0.00291459 rendah dan $ 0.00316442 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KFT sepanjang masa ialah $ 3.33, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0018445.

Dari segi prestasi jangka pendek, KFT telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -3.65% dalam 24 jam dan +4.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Knit Finance (KFT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 155.04K$ 155.04K $ 155.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 304.39K$ 304.39K $ 304.39K Bekalan Peredaran 50.93M 50.93M 50.93M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Knit Finance ialah $ 155.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KFT ialah 50.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 304.39K.