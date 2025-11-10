KnockOut Games Harga Hari Ini

Harga langsung KnockOut Games (GG) hari ini ialah $ 0.0017991, dengan 3.15% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GG kepada USD penukaran adalah $ 0.0017991 setiap GG.

KnockOut Games kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,799,036, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B GG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GG didagangkan antara $ 0.0017529 (rendah) dan $ 0.00188577 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00457556, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00078521.

Dalam prestasi jangka pendek, GG dipindahkan -0.98% dalam sejam terakhir dan -22.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

KnockOut Games (GG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa KnockOut Games ialah $ 1.80M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GG ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.80M.