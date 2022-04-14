Tokenomik KNOW (KNOW)

Tokenomik KNOW (KNOW)

Lihat cerapan utama tentang KNOW (KNOW), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
KNOW (KNOW) Maklumat

The Knowers is an OG Arbitrum NFT project that minted for 1 ARB in June 2023. Our community is focused 100% on Arbitrum and has supported numerous native protocols since conception. Recently, we relaunched our meme coin KNOW (in partnership with GU Exchange (https://x.com/TheKnowersNFT/status/1930317866341208335)) and plan on revamping the entire NFT collection as well as we help push Arbitrum to new heights.

Laman Web Rasmi:
https://theknowe.rs/

KNOW (KNOW) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk KNOW (KNOW), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 80.41K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 100.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 80.41K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0040759
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00080411
Tokenomik KNOW (KNOW): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik KNOW (KNOW) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KNOW yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KNOW yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KNOW, terokai KNOW harga langsung token!

KNOW Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KNOW? Halaman ramalan harga KNOW kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

