KNOX Dollar (KNOX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Harga Terendah $ 0.978369$ 0.978369 $ 0.978369 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.13% Perubahan Harga (7D) -0.13%

KNOX Dollar (KNOX) harga masa nyata ialah $1.076. Sepanjang 24 jam yang lalu, KNOX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KNOX sepanjang masa ialah $ 1.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.978369.

Dari segi prestasi jangka pendek, KNOX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KNOX Dollar (KNOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.00K$ 50.00K $ 50.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.00K$ 50.00K $ 50.00K Bekalan Peredaran 46.46K 46.46K 46.46K Jumlah Bekalan 46,458.20855018359 46,458.20855018359 46,458.20855018359

Had Pasaran semasa KNOX Dollar ialah $ 50.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KNOX ialah 46.46K, dengan jumlah bekalan sebanyak 46458.20855018359. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.00K.