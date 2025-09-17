Lagi Mengenai KNUT

Knut From Zoo Logo

Knut From Zoo Harga (KNUT)

Tidak tersenarai

1 KNUT ke USD Harga Langsung:

--
----
-3.70%1D
USD
Knut From Zoo (KNUT) Carta Harga Langsung
Knut From Zoo (KNUT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00366987
$ 0.00366987$ 0.00366987

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.77%

+22.12%

+22.12%

Knut From Zoo (KNUT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KNUT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KNUT sepanjang masa ialah $ 0.00366987, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KNUT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -3.77% dalam 24 jam dan +22.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Knut From Zoo (KNUT) Maklumat Pasaran

$ 15.94K
$ 15.94K$ 15.94K

--
----

$ 15.94K
$ 15.94K$ 15.94K

983.96M
983.96M 983.96M

983,963,077.317377
983,963,077.317377 983,963,077.317377

Had Pasaran semasa Knut From Zoo ialah $ 15.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KNUT ialah 983.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 983963077.317377. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.94K.

Knut From Zoo (KNUT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Knut From Zoo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Knut From Zoo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Knut From Zoo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Knut From Zoo kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.77%
30 Hari$ 0-2.58%
60 Hari$ 0-16.07%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Knut From Zoo (KNUT)

Knut From Zoo - is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $KNUT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

Knut From Zoo (KNUT) Sumber

Laman Web Rasmi

Knut From Zoo Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Knut From Zoo (KNUT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Knut From Zoo (KNUT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Knut From Zoo.

Semak Knut From Zoo ramalan harga sekarang!

KNUT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Knut From Zoo (KNUT)

Memahami tokenomik Knut From Zoo (KNUT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KNUT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Knut From Zoo (KNUT)

Berapakah nilai Knut From Zoo (KNUT) hari ini?
Harga langsung KNUT dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KNUT ke USD?
Harga semasa KNUT ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Knut From Zoo?
Had pasaran untuk KNUT ialah $ 15.94K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KNUT?
Bekalan edaran KNUT ialah 983.96M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KNUT?
KNUT mencapai harga ATH sebanyak 0.00366987 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KNUT?
KNUT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan KNUT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KNUTialah -- USD.
Adakah KNUT akan naik lebih tinggi tahun ini?
KNUT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KNUTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
