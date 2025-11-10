Tokenomik KNUXX (KNUXX)

Tokenomik KNUXX (KNUXX)

Lihat cerapan utama tentang KNUXX (KNUXX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:42:16 (UTC+8)
USD

KNUXX (KNUXX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk KNUXX (KNUXX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.87K
$ 7.87K
Jumlah Bekalan:
$ 4,400.00T
$ 4,400.00T
Bekalan Edaran:
$ 4,400.00T
$ 4,400.00T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.87K
$ 7.87K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

KNUXX (KNUXX) Maklumat

Knuxx on ETH chain is inspired by an art collection called Monster Brains. Knuxx is a community driven meme token that aims to bring the meme coin community together. Knuxx on ETH Chain does not have any utility nor will it have any utility in the future. Knuxx on ETH Chain plans to bring laughter to the community through sharing funny memes, AI art and 3D animated videos. The goal with Knuxx on ETH Chain is to bring together a community of like-minded individuals who share common interests and humor.

Laman Web Rasmi:
https://knuxxeatbrains.com/

Tokenomik KNUXX (KNUXX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik KNUXX (KNUXX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KNUXX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KNUXX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KNUXX, terokai KNUXX harga langsung token!

KNUXX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KNUXX? Halaman ramalan harga KNUXX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

