Koala Harga Hari Ini

Harga langsung Koala (KOALA) hari ini ialah --, dengan 0.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KOALA kepada USD penukaran adalah -- setiap KOALA.

Koala kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 39,212, dengan bekalan edaran sebanyak 922.72M KOALA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KOALA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KOALA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +0.53% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Koala (KOALA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.21K$ 39.21K $ 39.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.61K$ 42.61K $ 42.61K Bekalan Peredaran 922.72M 922.72M 922.72M Jumlah Bekalan 1,002,717,868.5617301 1,002,717,868.5617301 1,002,717,868.5617301

Had Pasaran semasa Koala ialah $ 39.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOALA ialah 922.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1002717868.5617301. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.61K.