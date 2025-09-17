Lagi Mengenai KOBAN

KOBAN Harga (KOBAN)

Tidak tersenarai

1 KOBAN ke USD Harga Langsung:

$0.00147628
$0.00147628
-5.40%1D
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:24:40 (UTC+8)

KOBAN (KOBAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00139301
$ 0.00139301$ 0.00139301
24J Rendah
$ 0.00160875
$ 0.00160875$ 0.00160875
24J Tinggi

$ 0.00139301
$ 0.00139301$ 0.00139301

$ 0.00160875
$ 0.00160875$ 0.00160875

$ 0.02602948
$ 0.02602948$ 0.02602948

$ 0.00139301
$ 0.00139301$ 0.00139301

+0.01%

-5.43%

-17.51%

-17.51%

KOBAN (KOBAN) harga masa nyata ialah $0.00147628. Sepanjang 24 jam yang lalu, KOBAN didagangkan antara $ 0.00139301 rendah dan $ 0.00160875 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KOBAN sepanjang masa ialah $ 0.02602948, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00139301.

Dari segi prestasi jangka pendek, KOBAN telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -5.43% dalam 24 jam dan -17.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KOBAN (KOBAN) Maklumat Pasaran

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

--
----

$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M

734.19M
734.19M 734.19M

2,500,000,000.0
2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

Had Pasaran semasa KOBAN ialah $ 1.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOBAN ialah 734.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.69M.

KOBAN (KOBAN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga KOBAN kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga KOBAN kepada USD adalah $ -0.0007683572.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga KOBAN kepada USD adalah $ -0.0004295580.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga KOBAN kepada USD adalah $ -0.007934988976497486.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-5.43%
30 Hari$ -0.0007683572-52.04%
60 Hari$ -0.0004295580-29.09%
90 Hari$ -0.007934988976497486-84.31%

Apakah itu KOBAN (KOBAN)

What is KOBAN? KOBAN ($KOBAN) is a utility token legally issued by WAGMI, designed for use within the Lucky Kat gaming ecosystem and the Takibi Protocol – a full-stack Web3 gaming infrastructure designed to simplify blockchain integration for game developers. KOBAN is used for in-game transactions, staking, cross-game asset transfers, and rewards across multiple titles developed by Lucky Kat Studios, such as Panzerdogs and Cosmocadia. The token also supports functionality across games built on the Takibi Protocol, a developer-friendly platform that allows seamless onboarding of Web2 games into Web3 environments. With support for NFTs, dynamic game assets, and a multi-chain roadmap, KOBAN aims to create a shared token economy for blockchain-based games.

KOBAN (KOBAN) Sumber

Laman Web Rasmi

KOBAN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KOBAN (KOBAN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KOBAN (KOBAN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KOBAN.

Semak KOBAN ramalan harga sekarang!

KOBAN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik KOBAN (KOBAN)

Memahami tokenomik KOBAN (KOBAN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KOBAN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KOBAN (KOBAN)

Berapakah nilai KOBAN (KOBAN) hari ini?
Harga langsung KOBAN dalam USD ialah 0.00147628 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KOBAN ke USD?
Harga semasa KOBAN ke USD ialah $ 0.00147628. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran KOBAN?
Had pasaran untuk KOBAN ialah $ 1.08M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KOBAN?
Bekalan edaran KOBAN ialah 734.19M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KOBAN?
KOBAN mencapai harga ATH sebanyak 0.02602948 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KOBAN?
KOBAN melihat harga ATL sebanyak 0.00139301 USD.
Berapakah jumlah dagangan KOBAN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KOBANialah -- USD.
Adakah KOBAN akan naik lebih tinggi tahun ini?
KOBAN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KOBANramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:24:40 (UTC+8)

Penafian

