KOBAN (KOBAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00139301 $ 0.00139301 $ 0.00139301 24J Rendah $ 0.00160875 $ 0.00160875 $ 0.00160875 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00139301$ 0.00139301 $ 0.00139301 24J Tinggi $ 0.00160875$ 0.00160875 $ 0.00160875 Sepanjang Masa $ 0.02602948$ 0.02602948 $ 0.02602948 Harga Terendah $ 0.00139301$ 0.00139301 $ 0.00139301 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -5.43% Perubahan Harga (7D) -17.51% Perubahan Harga (7D) -17.51%

KOBAN (KOBAN) harga masa nyata ialah $0.00147628. Sepanjang 24 jam yang lalu, KOBAN didagangkan antara $ 0.00139301 rendah dan $ 0.00160875 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KOBAN sepanjang masa ialah $ 0.02602948, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00139301.

Dari segi prestasi jangka pendek, KOBAN telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -5.43% dalam 24 jam dan -17.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KOBAN (KOBAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Bekalan Peredaran 734.19M 734.19M 734.19M Jumlah Bekalan 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

Had Pasaran semasa KOBAN ialah $ 1.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOBAN ialah 734.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.69M.