Kobe the Shiba Inu Harga Hari Ini

Harga langsung Kobe the Shiba Inu (KOBE) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KOBE kepada USD penukaran adalah -- setiap KOBE.

Kobe the Shiba Inu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,635.69, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M KOBE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KOBE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.206835, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KOBE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.64K$ 6.64K $ 6.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.64K$ 6.64K $ 6.64K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Kobe the Shiba Inu ialah $ 6.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOBE ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.64K.