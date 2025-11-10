BursaDEX+
Harga Kobe the Shiba Inu langsung hari ini ialah 0 USD.KOBE modal pasaran ialah 6,635.69 USD. Jejaki masa nyata KOBE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Kobe the Shiba Inu langsung hari ini ialah 0 USD.KOBE modal pasaran ialah 6,635.69 USD. Jejaki masa nyata KOBE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai KOBE

Maklumat Harga KOBE

Apakah KOBE

Laman Web Rasmi KOBE

Tokenomik KOBE

Ramalan Harga KOBE

Kobe the Shiba Inu Logo

Kobe the Shiba Inu Harga (KOBE)

Tidak tersenarai

1 KOBE ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
USD
Kobe the Shiba Inu (KOBE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 06:12:28 (UTC+8)

Kobe the Shiba Inu Harga Hari Ini

Harga langsung Kobe the Shiba Inu (KOBE) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KOBE kepada USD penukaran adalah -- setiap KOBE.

Kobe the Shiba Inu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,635.69, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M KOBE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KOBE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.206835, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KOBE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ramalan Harga untuk Kobe the Shiba Inu

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KOBE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Kobe the Shiba Inu (KOBE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Kobe the Shiba Inu berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Kobe the Shiba Inu yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk KOBE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Kobe the Shiba Inu Ramalan Harga.

Apakah itu Kobe the Shiba Inu (KOBE)

The Kobe Inu ($KOBE) project is a heartfelt, community-driven meme token inspired by the resilient spirit of two Shiba Inu dogs named Kobe, both rescued and championed by DC Shiba Inu Rescue (DC SIR). Drawing from their real-life stories of abandonment, fear, and triumphant adaptation, $KOBE embodies themes of second chances, loyalty, and the unbreakable bond between humans and pups. As an Ethereum-based ERC-20 token, it blends viral meme culture with genuine philanthropy—think Dogecoin's fun vibes meets a purpose-driven narrative. The project aims to build a global pack of holders who rally around animal welfare, particularly for senior Shiba Inus, while fostering a playful ecosystem where memes, art, and stories celebrate canine resilience. At its core, $KOBE isn't just a token; it's a digital tail-wag for overlooked underdogs, turning heartbreak into hope one transaction at a time. (248 characters)

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kobe the Shiba Inu

Berapakah nilai 1 Kobe the Shiba Inu pada tahun 2030?
Jika Kobe the Shiba Inu berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Kobe the Shiba Inu berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 06:12:28 (UTC+8)

