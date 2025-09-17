Kofi Aptos (KAPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.33 $ 4.33 $ 4.33 24J Rendah $ 4.47 $ 4.47 $ 4.47 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.33$ 4.33 $ 4.33 24J Tinggi $ 4.47$ 4.47 $ 4.47 Sepanjang Masa $ 5.58$ 5.58 $ 5.58 Harga Terendah $ 3.77$ 3.77 $ 3.77 Perubahan Harga (1J) -0.31% Perubahan Harga (1D) +1.34% Perubahan Harga (7D) +1.37% Perubahan Harga (7D) +1.37%

Kofi Aptos (KAPT) harga masa nyata ialah $4.43. Sepanjang 24 jam yang lalu, KAPT didagangkan antara $ 4.33 rendah dan $ 4.47 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KAPT sepanjang masa ialah $ 5.58, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3.77.

Dari segi prestasi jangka pendek, KAPT telah berubah sebanyak -0.31% sejak sejam yang lalu, +1.34% dalam 24 jam dan +1.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kofi Aptos (KAPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.75M$ 32.75M $ 32.75M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.75M$ 32.75M $ 32.75M Bekalan Peredaran 7.39M 7.39M 7.39M Jumlah Bekalan 7,387,866.98200378 7,387,866.98200378 7,387,866.98200378

Had Pasaran semasa Kofi Aptos ialah $ 32.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KAPT ialah 7.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7387866.98200378. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.75M.