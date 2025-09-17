KOGE (KOGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 47.92 24J Tinggi $ 48.13 Sepanjang Masa $ 76.94 Harga Terendah $ 1.19 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) -0.07% Perubahan Harga (7D) -0.04%

KOGE (KOGE) harga masa nyata ialah $47.97. Sepanjang 24 jam yang lalu, KOGE didagangkan antara $ 47.92 rendah dan $ 48.13 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KOGE sepanjang masa ialah $ 76.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.19.

Dari segi prestasi jangka pendek, KOGE telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -0.07% dalam 24 jam dan -0.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KOGE (KOGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 162.31M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 162.31M Bekalan Peredaran 3.38M Jumlah Bekalan 3,379,999.04

Had Pasaran semasa KOGE ialah $ 162.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOGE ialah 3.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3379999.04. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 162.31M.