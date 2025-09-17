Kogin by Virtuals (KOGIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00121356$ 0.00121356 $ 0.00121356 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.38% Perubahan Harga (1D) -39.25% Perubahan Harga (7D) +40.40% Perubahan Harga (7D) +40.40%

Kogin by Virtuals (KOGIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KOGIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KOGIN sepanjang masa ialah $ 0.00121356, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KOGIN telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, -39.25% dalam 24 jam dan +40.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kogin by Virtuals (KOGIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 109.83K$ 109.83K $ 109.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 109.83K$ 109.83K $ 109.83K Bekalan Peredaran 902.21M 902.21M 902.21M Jumlah Bekalan 902,212,519.8169675 902,212,519.8169675 902,212,519.8169675

Had Pasaran semasa Kogin by Virtuals ialah $ 109.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOGIN ialah 902.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 902212519.8169675. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 109.83K.