KOHAKU Harga Hari Ini

Harga langsung KOHAKU (KOHAKU) hari ini ialah --, dengan 7.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KOHAKU kepada USD penukaran adalah -- setiap KOHAKU.

KOHAKU kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 214,102, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69B KOHAKU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KOHAKU didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KOHAKU dipindahkan -0.08% dalam sejam terakhir dan +4.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

KOHAKU (KOHAKU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 214.10K$ 214.10K $ 214.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 214.10K$ 214.10K $ 214.10K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa KOHAKU ialah $ 214.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOHAKU ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 214.10K.