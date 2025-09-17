Koi (KOI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0010914 $ 0.0010914 $ 0.0010914 24J Rendah $ 0.00116296 $ 0.00116296 $ 0.00116296 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0010914$ 0.0010914 $ 0.0010914 24J Tinggi $ 0.00116296$ 0.00116296 $ 0.00116296 Sepanjang Masa $ 0.091699$ 0.091699 $ 0.091699 Harga Terendah $ 0.00104874$ 0.00104874 $ 0.00104874 Perubahan Harga (1J) -0.53% Perubahan Harga (1D) -3.93% Perubahan Harga (7D) -2.31% Perubahan Harga (7D) -2.31%

Koi (KOI) harga masa nyata ialah $0.00111654. Sepanjang 24 jam yang lalu, KOI didagangkan antara $ 0.0010914 rendah dan $ 0.00116296 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KOI sepanjang masa ialah $ 0.091699, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00104874.

Dari segi prestasi jangka pendek, KOI telah berubah sebanyak -0.53% sejak sejam yang lalu, -3.93% dalam 24 jam dan -2.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Koi (KOI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 558.84K$ 558.84K $ 558.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Bekalan Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Koi ialah $ 558.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOI ialah 500.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.12M.