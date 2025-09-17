Apakah itu KOK (KOK)

KOK PLAY is a decentralized digital content platform that was created through the combination of our AI, big data, and the blockchain technology, which is currently in the spotlight. To solve the problem of monopolization of the existing global platforms, it was developed to realize three values: 'Fair, Share, and Enabler.' KOK PLAY is a platform that allows all creators to fairly exploit the assets of the platform(Fair), share values, vision, and fair returns accordingly(Share), and ensures creator’s freedom to create(Enabler).

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KOK (KOK) Berapakah nilai KOK (KOK) hari ini? Harga langsung KOK dalam USD ialah 0.00024312 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KOK ke USD? $ 0.00024312 . Lihat Harga semasa KOK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran KOK? Had pasaran untuk KOK ialah $ 26.10K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KOK? Bekalan edaran KOK ialah 107.33M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KOK? KOK mencapai harga ATH sebanyak 6.83 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KOK? KOK melihat harga ATL sebanyak 0.00007022 USD . Berapakah jumlah dagangan KOK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KOKialah -- USD . Adakah KOK akan naik lebih tinggi tahun ini? KOK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KOKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

