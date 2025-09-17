KOLANA (KOLANA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00134236$ 0.00134236 $ 0.00134236 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

KOLANA (KOLANA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KOLANA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KOLANA sepanjang masa ialah $ 0.00134236, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KOLANA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KOLANA (KOLANA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K Bekalan Peredaran 749.90M 749.90M 749.90M Jumlah Bekalan 749,899,990.0 749,899,990.0 749,899,990.0

Had Pasaran semasa KOLANA ialah $ 10.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOLANA ialah 749.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 749899990.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.42K.